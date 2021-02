The Ice Challenge, un incidente in autostrada ferma Francesco Aragno

Savona. Un fine settimana all’insegna della sfortuna, quello scorso, per la New Racing for Genova, impegnata a Pragelato nell’ultima tappa di The Ice Challenge, il Campionato Italiano di Velocità su Ghiaccio, con i gemelli savonesi Francesco e Egidio Aragno e al Rally del Carnevale con Mattia Canepa e Giorgia Lecca.

Francesco Aragno, infatti, mentre si stava recando a Pragelato per la disputa della gara, è rimasto coinvolto, con la sua famiglia, nel mega incidente che, nella mattinata di sabato, ha interessato l’autostrada A32. Il gemello Egidio, che era già a Pragelato per partecipare alla prova dei kart-cross, non appena saputo dell’accaduto, si è recato prontamente a soccorrere il fratello.

Poca sorte anche per Mattia Canepa, impegnato in Versilia al Rally del Carnevale con Giorgia Lecca e con la Renault Clio Williams di gruppo A, che guidava per la prima volta. L’esperienza del giovane pilota levantino, però, è durata davvero poco: ad una trentina di metri dal fine prova della prima prova speciale, infatti, si è girato e ha urtato nel guardrail danneggiando il radiatore. “Purtroppo non potevo continuare – il suo laconico rilievo subito dopo il ritiro – ma devo ancora capire cosa è successo, se è stato un problema di gomme non ancora in temperatura o ho alzato il piede in curva e mi sono girato…”.

“Tutto fieno da mettere in cascina – commenta Raffaele Caliro, direttore sportivo della New Racing for Genova – Mattia è giovane e avrà tempo per rifarsi. Ora il nostro pensiero è tutto per Francesco Aragno e la sua famiglia affinché possano riprendersi presto da questa brutta esperienza”.

Nella foto: la Renault Clio Williams di Canepa e Lecca