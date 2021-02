Terza prova regionale Esordienti: Amatorini sotto i riflettori

Sabato 13 febbraio presso la piscina di Albenga si è disputata la Terza Prova Regionale Esordienti A e B, con tutti i concentramenti di Ponente presenti.

In una cornice priva di pubblico ma scaldata dagli animi agonistici di tante piccole promesse, gli atleti di Diego Giacchino e Marco Gaggero proseguono il loro percorso di crescita portando a casa ottimi risultati, che solidificano ancora una volta il cammino stagionale.

Tra gli Esordienti A, che hanno raggiunto il “giro di boa” del calendario regionale, si sono distinti Davide Marocchi (2° Classificato nei 100 Stile Libero) e Giuseppe Serafini (3° Classificato nei 100 Stile Libero e 2° nei 200 Misti).

Tra le femmine anno 2010 ottimi risultati per Lidia Schiappacasse (1° Classificata nei 100 Stile

Libero e 2° nei 200 Misti) e Angelica Conte (3° Classificata nei 200 Misti). Per l’annata 2009 invece Giorgia Cerruti si è classificata 3° nei 200 Misti.

Eccezionale anche la crescita agonistica degli Esordienti B: Arianna Avanzini (2° Classificata nei 200 Dorso e 3° nei 50 Farfalla), Virginia Uccelli (2° nei 50 farfalla) ed Isabel Rinaldi (3° nei 200 Dorso) si sono contraddistinte tra le avversarie. Queste ultime, in una gara carica di verve agonistica, si sono contese il gradino più alto del podio sino all’ultima bracciata, chiudendo un ottimo 100 Misti fermando il tempo sullo stesso crono.

Per i maschi Matteo Forella ha chiuso in prima posizione il suo 50 Farfalla, mentre Francesco

Di Donato ha conquistato la seconda posizione nei 100 Misti.

Tra gli altri hanno sfiorato il podio ottenendo comunque ottimi piazzamenti Matteo Allegretti, Edoardo Bolla, Ludovica Nani, Simone Ulivo, Irene Lanza e Sveva Mascia.

Prossimo appuntamento regionale il 21 marzo con la Quarta Prova.