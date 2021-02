Temperature in picchiata, City Angels Albenga e Protezione Civile si mobilitano in aiuto dei senzatetto

Albenga. Vista la drastica diminuzione delle temperature nella serata di sabato 13 è stata organizzata un’uscita straordinaria dei City Angels che, con il supporto della Protezione Civile di Albenga, hanno posto in essere un servizio straordinario per monitorare la presenza e le condizioni dei senzatetto presenti sul territorio.

I City Angels operano ad Albenga e nelle città limitrofe una volta alla settimana distribuendo pasti e bevande calde, coperte e farmaci a coloro che, per avversità della vita, si ritrovano a dormire all’addiaccio.

Afferma l’Assessore Marta Gaia: “Ringrazio i City Angels che, su richiesta dell’amministrazione, hanno predisposto una squadra per dare un’ulteriore supporto ai senza tetto in questo eccezionale weekend di gelo.Un grazie inoltre alla Protezione Civile che, viste le difficili condizioni meteo, ha deciso di unirsi, dando ancora più forza a quella sinergia creatasi con il tavolo dell’emergenza. La collaborazione fra diverse associazioni porta a conoscere il lavoro dell’altro e a completarlo ognuno con le proprie competenze. Purtroppo ancora molte persone vivono per strada e la crisi economica in atto non permette un miglioramento della loro situazione. La solidarietà assoluta, senza esprimere giudizi, nei confronti di coloro che non hanno nulla, permette di dare loro un aiuto. Colgo l’occasione per ribadire che una società si può reputare migliore quando agisce per fare in modo che nessuno rimanga indietro”