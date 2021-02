Tavolo di coordinamento del turismo savonese: “Una voce unica per non essere più lasciati soli”

Provincia. Si è ufficialmente costituito il nuovo Tavolo di coordinamento del turismo savonese che vede per la prima volta unite tutte le associazioni di categoria del comparto turistico che hanno approvato e sottoscritto un documento programmatico comune. Un bel segnale da parte del territorio, delle imprese turistiche e del settore, che arriva proprio in un momento nefasto, segnato dalla grave crisi provocata dall’emergenza pandemica che si trascina ormai da un anno.

I numeri sono davvero impressionanti, seppur variabili a seconda del micro settore di riferimento: il calo del fatturato si attesa tra il 50% (per le strutture ricettive), fino ad un 80% per le agenzie di viaggio, la statistica delle procedure fallimentari e delle attività che non riusciranno più ad aprire mette i brividi, almeno una su quattro chiuderà definitivamente i battenti. “E’ una crisi senza precedenti”.

LA DIRETTA DI IVG.IT:



Nonostante questo la voglia di ripartire è grande, forte e incisiva, traguardando un piano di marketing del prodotto turistico savonese per i prossimi tre anni, lavorando, ad esempio, su costruzioni sinergiche tra le imprese, ovvero un network di sistema. Non sarà facile, infatti, rialzarsi subito, per questo il tavolo turistico avrà un compito strutturale e di medio-lungo periodo.

Nel breve, invece, voce unica per alcuni aspetti critici riguardanti la situazione delle aziende: in primis i ristori e gli aiuti alle aziende, primo step per avere quella liquidità necessaria ad evitare una chiusura definitiva e traghettare il difficile contesto emergenziale, evitando al tempo stesso il crollo dei posti di lavoro. Ma non solo: martedì prossimo, 9 febbraio, prima riunione operativa per calendarizzare una serie di incontri istituzionali, a cominciare dalla Regione, ma anche Ferrovie, Autostrade e aeroporti in modo che il “savonese” possa tornare al centro dell’incoming turistico, presenze e arrivi. Il tema dei trasporti e delle infrastrutture, legato in maniera imprescindibile agli spostamenti delle persone e alla mobilità complessiva, resta un punto chiave, quindi, del nuovo Tavolo di coordinamento. Per questo è indispensabile che il “brand” della riviera savonese torni ad avere peso politico e decisionale.

In relazione a questo sarà fondamentale anche una nuova azione di promozione internazionale, in quanto il turismo straniero deve tornare a rappresentare una fetta importante dell’indotto complessivo. Un discorso che vale anche in senso contrario, pensando alle agenzie di viaggio e che riguarda la domanda interna e la voglia di tornare a viaggiare verso l’estero da parte dei savonesi.

A garanzie di una prima ripresa il Tavolo di coordinamento pone tra i suoi obiettivi il protocollo di “Accoglienza Sicura”, ovvero strutture e contesti turistici vocati alla massima sicurezza sanitaria: “Questa primavera, con Pasqua e i ponti in calendario, devono sostanziare una prima e importante ripartenza per tutti noi, lo speriamo con forza in quanto un ulteriore prolungamento metterebbe davvero a rischio ogni ipotesi e prospettiva di effettivo rilancio, creando conseguenze sul piano socio-economico per la perdita di posti di lavoro” hanno ribadito tutti i rappresentanti di categoria.

Infine, altro elemento al centro della presentazione del nuovo Tavolo di coordinamento la riattivazione della tassa di soggiorno, sulla quale gli operatori puntano, questa volta anche a livello gestionale, per avere un ritorno di appeal e attrattività con gli introiti e le risorse derivanti dall’imposta applicata nei comuni savonesi che l’hanno approvata.

Unione, coordinamento operativo, reti di impresa, strumenti e azioni concrete sui mercati: queste le parole d’ordine per il futuro post Covid del turismo savonese.

Aderiscono al tavolo:

AGRITURIST Savona

ASSOTURISMO Savona

FAITA Savona,

FEDERALBERGHI Savona,

FIAIP Savona,

FIAVET Savona,

FIMA Savona

FIPE Savona,

SIB Savona

SILB Savona

TERRANOSTRA Savona

TURISMO VERDE Savona

UNIONE PROVINCIALE ALBERGATORI Savona.

Ecco l’ACCORDO DI COLLABORAZIONE sottoscritto: