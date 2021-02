Tamponamento in A10 e traffico in tilt

Orco Feglino. Incidente poco dopo le 13.00 di oggi sulla A10, nel tratto tra Spotorno e Finale Ligure.

Secondo quanto appreso, per cause ancora in via di accertamento, si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto 4 veicoli. Fortunatamente non si registrano feriti gravi: due degli occupanti delle auto sono stati trasportati in ospedale, in codice giallo. Per gli altri solo lievi contusioni.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e i vigili del fuoco.

A seguito del sinistro autostradale il tratto è rimasto bloccato alla viabilità, con lunghe code e rallentamenti in direzione Ventimiglia. Dopo l’intervento dei soccorritori e l’azione di messa in sicurezza della carreggiata la circolazione è ripresa.

Tuttavia, per la presenza di un cantiere di lavori che impone uno scambio di carreggiata, la situazione viaria presenta ancora criticità.