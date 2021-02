Savona/Spotorno. Tamponamento a catena sull’A10, nella prima galleria tra Savona e Spotorno. Coinvolti cinque veicoli.

Il traffico, già rallentato a causa dei lavori e del relativo scambio di carreggiata (si viaggia solo nella galleria lato mare), ha quindi subito ulteriori rallentamenti con code di 2 km.

Foto 2 di 2



Sul posto sono intervenuti gli ausiliari del traffico per liberare il tratto. Ancora non si conoscono le dinamiche dell’incidente. Dalle prime informazioni non dovrebbero esserci feriti.