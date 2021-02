‘t li soi cos’a ra fò ra Cairèis?, una puntata “istituzionale”

Cairo Montenotte. La diciassettesima puntata di ‘t li soi cos’a ra fò ra Cairèis?, che andrà in scena nella serata odierna, lunedì 15 febbraio con inizio alle ore 20,30, sarà ricca di spunti e di argomenti.

Ospite d’onore l’assessore allo sport della Regione Liguria Simona Ferro. Il Comune di Cairo Montenotte sarà invece rappresentato dall’assessore allo sport Caterina Garra. Il direttore generale della società gialloblù Franz Laoretti presenterà importanti novità organizzative a proposito di tornei, a testimonianza di come la Cairese guardi sempre al futuro anche in tempi bui come quelli odierni. La ripresa dei campionati e i nuovi format saranno discussi insieme al presidente della Figc Liguria Giulio Ivaldi, ormai un graditissimo habitué della trasmissione.

Sarà possibile assistere al programma in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della Asd Cairese (cliccando qui). Il giorno dopo, la diretta sarà reperibile anche sul canale YouTube e sul sito della società.