“‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?”, la puntata dell’8 febbraio

Cairo Montenotte. È andata in onda lunedì 8 febbraio la sedicesima puntata di ‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?, appuntamento settimanale dedicato al mondo gialloblù, al calcio della Val Bormida e ai dilettanti della Liguria.

Si è parlato del campionato 1983/1984 ed in particolar modo dello spareggio di Alessandria contro la Pro Vercelli. Nella prima parte della trasmissione sono stati ospiti l’allenatore dell’epoca Angelo Seghezza e i giocatori Paolo Ferla e Maurizio Berruti oltre al presidente Mario Bertone, allora giocatore gialloblù. Nella seconda parte spazio ai cairesi e ai commenti con l’ex sindaco Fulvio Briano, il fondatore del Club Gialloblù 1982 Delfi Prampolini e il giocatore (unico cairese della rosa) Fabio Capelli.

Si è così ricordato quella fantastica giornata in cui buona parte di Cairo si trasferì sulle gradinate del “Moccagatta” di Alessandria, per una partita storica per la società valbormidese.