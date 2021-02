“‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?”, la puntata del 15 febbraio

Cairo Montenotte. È andata in onda lunedì 15 febbraio la diciassettesima puntata di ‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?, appuntamento settimanale dedicato al mondo gialloblù, al calcio della Val Bormida e ai dilettanti della Liguria.

Simona Ferro, assessore allo sport della Regione Liguria, era l’ospite d’onore. Il Comune di Cairo Montenotte è stato rappresentato dall’assessore allo sport Caterina Garra. Il direttore generale della società gialloblù Franz Laoretti ha presentato importanti novità organizzative a proposito di tornei, a testimonianza di come la Cairese guardi sempre al futuro anche in tempi difficili come quelli odierni. La ripresa dei campionati e i nuovi format sono stati discussi insieme al presidente della Figc Liguria Giulio Ivaldi, ormai un graditissimo habitué della trasmissione.