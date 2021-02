Stella, oggi il 31esimo anniversario della morte di Sandro Pertini

Stella. Oggi 24 febbraio 2021 è il 31esimo anniversario della morte del Presidente Sandro Pertini.

L’associazione di Stella Sandro Pertini da 30 anni commemora questa data nella giornata intitolata (Un Fiore per Sandro) in collaborazione con i ragazzi della Scuola Media di Stella: “Purtroppo quest’anno a causa della pandemia Covid 19 non si è potuto realizzare tale appuntamento” scrivono in una nota.

“Rammaricati ci uniamo a tutte le persone che vogliono ricordarlo in questo giorno” concludono dall’associazione.