Vado Ligure. Si sono conclusi il 1° Torneo Città d’Italia di categoria Eccellenza maschile e Prima Categoria, femminile e maschile, della stagione agonistica 2021, svolti sabato 6 e domenica 7 febbraio presso il Centro Tecnico Federale Figs di Riccione.

Il torneo è stato gestito dal Giudice di Gara Massimo Matteazzi, gli incontri sono stati diretti dagli arbitri federali Paola Crisafulli, Giuseppe Laboccetta, Lior Lotem, Marziano Santambrogio e Anna Rita Ugolini. Presenti alla cerimonia di premiazione, il presidente federale Piero Bartoletti, il consigliere nazionale Salvatore Speranza ed il segretario generale Davide Monti. Prima della cerimonia di premiazione, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Luigi Sbandi, improvvisamente scomparso il 7 febbraio.

Negro Tiberio (RN-Mondo) si aggiudica il Città d’Italia di categoria Eccellenza superando in finale il compagno di squadra Morri Davide per 46-35. Terzo posto per il vadese Mollica Davide (RN-Mondo), che si impone per 45-21 su Riminucci Marco (PU-Squash Club).

La classifica finale del torneo di Eccellenza: 1° Negro Tiberio, 2° Morri Davide, 3° Mollica Davide, 4° Rimimucci Marco, 5° Gataullin Saian, 6° Scodavolpe Stefano, 7° Morelli Massimo, 8° Gnani Carlo Alberto, 9° Barilari Stefano, 10° Musiani Gianluca, 11° Bisello Francesco, 12° Salviato Giuliano, 13° Simone Lusini.