Il 6 febbraio è festa nazionale in Giamaica: nell’isola delle Grandi Antille, nel Mar dei Caraibi, si commemora infatti il cantautore e chitarrista Robert Nesta Marley, in arte Bob Marley. Ispirati dalla sua musica, che invita fortemente all’unificazione dei popoli, noi passionali amanti delle uscite nel fine settimana sentiamoci tutti uniti in questo sabato di svago e libertà dalla nostra guida maestra: l’agenda degli eventi di IVG.it.

A Loano nuovo appuntamento con il terzo Campionato Invernale Marina di Loano, un weekend di regate aperte alle imbarcazioni da 6,50 metri in sù. Questa novità dell’edizione 2020 – 2021 consente la partecipazione anche alla classe dei Mini 6,50. Saranno in gara le imbarcazioni stazzate con i regolamenti ORC e IRC a quelle minialtura, alle classi monotipo e alla classe libera. Si disputeranno regate a bastone o costiere in base alle condizioni meteorologiche.

L’escursione guidata “Da Albenga ad Alassio lungo la Via Iulia Augusta” ci porterà invece a fare una passeggiata panoramica sull’antica strada consolare che collegava Roma alla Gallia. La parte iniziale consente di scoprire la città ingauna, rimasta racchiusa dentro le mura fino ad inizio Novecento, seppure circondata da uno degli spazi aperti più ampi della Liguria.

A Ceriale il collezionista e appassionato cultore Virgilio Guadalupi mette in mostra le sue locandine cinematografiche. L’esposizione propone un’intensa panoramica su queste opere realizzate da maestri del disegno, della fotografia e della pittura che hanno dedicato la loro arte alla creazione di questi piccoli capolavori, rendendo immediatamente riconoscibili film italiani e stranieri con il loro tocco personale.

Nella nostra vita i colori sono il legame con le nostre emozioni: possono influenzare il nostro umore o le nostre vite sia socialmente sia culturalmente, a seconda di come ci vengono presentati o vissuti. Il modo di considerare i colori della vita è lo spunto per la mostra d’arte contemporanea “The Colors of Life”. Gli artisti invitati in questa collettiva a Savona espongono opere diverse con diversi linguaggi di ricerca e armonizzate dal colore: intenso e forte in quelle materiche, delicato e a volte grafico laddove segni e geometrie sono lo stile predominante.

In serata Paola Lombardo e Paola Torsi si esibiranno nel “Concert Jouet”, concerto semiserio (più “semi” che serio) per voce e violoncello. È un concerto comico al femminile, al limite della precarietà e dell’imprevedibile e in cui sono presenti incidenti e situazioni sorprendenti. Adatto a qualsiasi pubblico, “Concert Jouet” guarda al mondo dei personaggi clowneschi che riescono a recuperare situazioni precarie attraverso la loro attitudine e capacità improvvisativa.