Sottosegretari regionali, Tosi (M5S): “No a un ulteriore sperpero di denaro pubblico”

Liguria. “Una schifezza intollerabile, quella della nomina dei sottosegretari regionali, di fatto dei “mini-assessori” che questa Giunta vorrebbe introdurre avviando, in Consiglio regionale, un percorso per modificare lo Statuto. Una novità? Macché. Ci avevano già provato anche nella scorsa legislatura. E per spartirsi le possibili poltrone, si sono anche riuniti in un vertice di maggioranza dal quale, come il classico coniglio dal cilindro, ecco spuntare i nomi di chi non ce l’ha fatta a farsi rieleggere nell’ultima tornata elettorale”. Lo dichiara il capogruppo regionale Fabio Tosi.

Che poi aggiunge: “Siamo in piena pandemia da ormai un anno. Una crisi sanitaria che ha innescato una gravissima crisi economica e occupazionale. Per rispondere alla quale, la Giunta che fa? Pensa a sperperare milioni di euro per placare qualche mal di pancia nel centrodestra. O dovremmo forse dire “digiuno” per chi non è stato accontentato nella spartizione delle poltrone di questa XI legislatura. Se la Giunta e i partiti di maggioranza intendono portare avanti con una modifica statutaria del genere, allora vuol dire che la sonda ha trovato vita su Marte”.

“I più o meno 3 milioni di euro di spesa, qualora questa proposta prendesse vita e fosse effettivamente votata dal Consiglio regionale, sarebbero un vero e proprio schiaffo alle centinaia di migliaia di lavoratori che hanno perso il posto nella nostra regione e a tutte le attività che hanno visto crollare i loro fatturati anche del 80-90% in questo ultimo anno. Pensare a un’iniziativa del genere in questo momento storico è pura idiozia”, conclude.