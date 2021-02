Sorpreso senza biglietto, aggredisce il capotreno e gli agenti della Polfer: 22enne arrestato

Savona. La Polfer di Genova ha arrestato un 22enne savonese per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Il giovane è stato sorpreso senza biglietto dal capotreno mentre, insieme alla fidanzata, si trovava a bordo di un convoglio diretto a Genova. Dopo essersi entrambi rifiutati di dare le proprie generalità e di scendere dal mezzo, il ragazzo ha cominciato a inveire ad alta voce contro il ferroviere.

Quando il treno è arrivato nella stazione di Sampierdarena, una pattuglia della polizia ferroviaria, già avvista dal capotreno, ha rinnovato ai due ragazzi l’invito a scendere, ma il giovane in tutta risposta si è scagliato con calci e pugni contro il ferroviere e gli agenti che hanno cercato di fermarlo.

Dopo una breve colluttazione, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e ad accompagnarlo in ufficio dove è stato arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, mentre la donna che viaggiava insieme a lui è stata denunciata per rifiuto di generalità a pubblico ufficiale.