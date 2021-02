Sorpreso con cocaina e hashish, arrestato dalla polizia locale di Albenga

Albenga. Ennesimo arresto (è il sesto dall’inizio dell’anno) da parte della polizia locale di Albenga che continua a conseguire importanti risultati nell’ambito del piano Vannucci/Montan volto a garantire la sicurezza in città.

Nella giornata di ieri, durante un servizio di controllo del territorio, l’Ufficio Unico Sicurezza Urbana ha notato la presenza di un giovane extracomunitario che si aggirava con fare sospetto nei pressi di piazza Torlaro. Sottoposto a controllo l’uomo, B.A. di 27 anni, senza fissa dimora e con precedenti specifici, ha tentato una breve fuga in direzione del supermercato Basko, dove è stato raggiunto e fermato dagli agenti della polizia locale.

A seguito di perquisizione personale l’uomo è stato trovato in possesso di 9 grammi di cocaina già divisi in dosi, una piccola quantità di hashish e 200 euro in contati frutto dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria e questa mattina si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto davanti al giudice Fiorenza Giorgi. L’uomo è stato condannato a 10 mesi di reclusione e 1300 euro di ammenda.

Afferma l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: “I risultati conseguiti dalla polizia locale sono sotto gli occhi di tutti ed evidenziano il grande lavoro dei nostri agenti. Oltre all’attività repressiva, per quel che concerne la materia degli stupefacenti, stiamo predisponendo delle campagne informative e di sensibilizzazione rivolte in particolare ai giovani.”

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Quello di ieri è stato il 6° arresto effettuato da parte della polizia locale di Albenga dall’inizio dell’anno. Ciò sta ad evidenziare, non un aumento dei reati perpetrati sul territorio, ma una crescente efficacia dell’operato dei nostri agenti. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le forze dell’ordine impegnate quotidianamente a garantire la nostra sicurezza”.