Soppressione Thello, ordine del giorno per riattivare treni Intercity

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 213, sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a chiedere al Governo di attivarsi nei confronti della società Thellò e del gruppo Ferrovie dello Stato affinché sulla tratta Milano-Ventimiglia vengano ripristinate le corse soppresse o si torni all’offerta delle corse Intercity antecedenti l’istituzione dei treni Thello.

Questo per tutelare il diritto dei cittadini a spostarsi ma anche per favorire la ripresa del turismo, un settore che ha un forte impatto economico sulla nostra regione e che, purtroppo, è stato duramente colpito dalle rigide restrizioni imposte per contrastare la diffusione del Covid 19.

“E’ un impegno che il Governo deve prendersi immediatamente: è un diritto dei liguri potersi muovere” ha ribadito l’assessore regionale Gianni Berrino.

Il documento indirizzato al nuovo Ministro dei Trasporti chiede una variazione del Contratto di servizio in modo da trovare le risorse necessarie per ripristinare la linea Intercity.

Nei giorni scorsi anche i sindacati sono intervenuti sulla vicenda che rischia di creare altri disagi alla mobilità ligure. “La Liguria piomba in un isolamento quanto mai serio e preoccupante che, oltre a danneggiare i pendolari e tutti coloro che si avvalgono del prodotto treno, danneggia in modo inesorabile il turismo al quale si deve dare un occhio di riguardo dopo anni in cui la nostra Regione è stata letteralmente massacrata da continue chiusure di fabbriche e imprese”.