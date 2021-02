Soppressione dei treni Thello, Berrino: “Ordine del giorno per ripristinare il servizio Intercity”

Liguria. Il consigliere regionale Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di intervenire per superare i disagi creati dalla soppressione dei treni Thello sulla linea Milano-Nizza-Marsiglia, avvenuta dal primo febbraio con la conseguente sospensione dei collegamenti diretti tra Milano e Ventimiglia.

Il consigliere ha sottolineato che, prima della istituzione della società Thello, tutti i treni relativi alla stessa tratta Milano-Genova-Ventimiglia vennero soppressi dal Contratto di Servizio con il Mit.

L’assessore ai trasporti Gianni Berrino ha ricordato le difficoltà in cui da tempo si trovava la società Thellò sottolineando che da anni la Regione ha interloquito con Trenitalia chiedendo aiuto affinché non fosse soppresso il servizio, che – ha detto – è importante per tanti pendolari.

Berrino ha spiegato che il Governo ha risposto che non si poteva ripristinare il servizio intercity, che era stato tolto con l’introduzione di Thellò, in quanto non ci sarebbero i fondi. Berrino ha proposto che tutto il Consiglio sottoscriva un ordine del giorno indirizzato al nuovo Ministro dei Trasporti per chiedere una variazione del Contratto di servizio in modo da trovare le risorse necessarie per ripristinare la linea Intercity.