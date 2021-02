Solidarietà sociale: a Varazze nasce la Onlus Federazione Popolo Sovrano

Varazze. È varazzino il presidente eletto della Onlus Federazione Popolo Sovrano per quanto riguarda la Liguria.

Da movimento nato durante il primo lockdown, tra i fondatori Carlo Dalmasso, con lo scopo di fare luce e capire come fronteggiare la pandemia nei primi momenti drammatici, a qualcosa di più, una Onlus con l’obiettivo dell’aiuto reciproco.

La natura dell’associazione non lucrativa che si sta sviluppando a livello nazionale è quella di rendersi utile alla società. L’organizzazione si compone già di diverse migliaia tra simpatizzanti, soci e sostenitori e, per raggiungere il proprio obiettivo di solidarietà sociale, ampliare ed arricchire le occasioni di partecipazione ed aggregazione della popolazione Italiana a livello politico, sociale e culturale divulgando i propri principi e valori, ha dato mandato ai propri rappresentanti regionali aprendo circoli su tutto il territorio nazionale.

Ci si può iscrivere come soci semplici o soci sostenitori. Per quanto riguarda la nostra regione, presidente è Giovanni Craviotto, di Varazze. “La Federazione è un’associazione Onlus di appoggio morale, legale e di sostegno reale ai cittadini e alle associazioni che ne hanno bisogno in questo preciso e difficile momento storico – spiega Craviotto – da oltre un anno siamo operativi sul territorio nazionale: in questi giorni con il direttivo nazionale e con i responsabili la struttura si è trasformata da movimento a Onlus ed è presente in circoli regionali in modo da essere punto di riferimento per chi ne ha bisogno, persone e associazioni”.