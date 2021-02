Siproimi Roccavignale raccoglie indumenti e coperte per i migranti al confine francese

Roccavignale. Il progetto Siproimi Roccavignale aderisce alla raccolta di indumenti e coperte da consegnare ai migranti “che al confine italo francese vivono in condizioni inumane”.

La raccolta è coordinata dalla Camera del Lavoro, da Anpi Imperia ed altre associazioni.

“Servono indumenti invernali, berretti, sciarpe, coperte, sacchi a pelo, zaini, per uomo e donna, puliti ed in buono stato. Sarà attivato un punto di raccolta a partire da lunedì 22 febbraio presso il quale si potranno consegnare gli indumenti a Roccavignale in via Roma 45 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16”. La raccolta termina venerdì 5 marzo.

“Invitiamo tutta la comunità valbormidese, e non solo, dare il proprio contributo”.