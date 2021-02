Silver Vaccination Days, al via nel savonese la vaccinazione degli over 80: ecco tempi e modalità di prenotazione

Savona. Nel savonese la campagna vaccinale over 80 inizierà con il “Silver Vaccination Day” in programma il 12 febbraio presso il Palatrincee in via Trincee a Savona, il 13 febbraio presso il terminal crociere in via Baglietto a Savona e il 15 e 16 febbraio all’auditorium di Santa Caterina a Finalborgo. Saranno vaccinate complessivamente 1.200 persone individuate attraverso sorteggio e contattate direttamente da ALiSa.

Dal giorno 17 febbraio saranno attivi i seguenti punti vaccinali: a Savona, presso il terminal crociere da martedì a venerdì; a Finalborgo presso il Chiostri di Santa Caterina, da giovedì a sabato; ad Albenga presso il palazzetto dello sport, da lunedì a mercoledì; a Cairo Montenotte, presso la scuola penitenziaria, il primo, terzo e quarto martedì del mese; a Millesimo presso il palazzetto dello sport (struttura polivalente) in piazza Pertini, il secondo martedì del mese.

L’accesso ai punti di vaccinazione sarà permesso solamente tramite prenotazione.

Nel frattempo si procederà allo sviluppo e attuazione di modelli finalizzati alla vaccinazione presso i Comuni più piccoli e/o in zone disagiate, in accordo e collaborazione con i sindaci interessati.

In base alle indicazioni di Alisa e comunque in funzione della disponibilità di vaccini, le prossime fasi del piano vaccinale riguarderanno gli anziani over 80 e a seguire, progressivamente le persone under 80 e specifiche categorie di soggetti vulnerabili.

PRENOTAZIONE PER GLI OVER 80: MODALITÀ E TEMPI

Per effettuare la prenotazione in tutti i casi è necessario avere sotto mano la propria tessera sanitaria, con anche il proprio codice fiscale.

Attraverso pc o tablet o smartphone sarà possibile prenotare a partire dalle 23 del 15 febbraio collegandosi al sito.

Sarà possibile prenotare attraverso il call center (al numero verde 800 938818) dalle 6 del 16 febbraio. Il 16 e il 17 febbraio il call center sarà dedicato alla prenotazione delle vaccinazioni: non sarà possibile prenotare le altre tipologie di prestazioni salvo quelle urgenti. La prenotazione sarà possibile presso gli sportelli Cup di Asl2 a seconda degli orari di apertura delle diverse sedi indicati sul sito.

Il 16 e 17 febbraio gli sportelli non sarà possibile prenotare le altre tipologie di prestazioni salvo quelle urgenti.

Per garantire la massima efficacia ed efficienza del sistema e minimi tempi di attesa per i cittadini nei primi giorni di prenotazione e nell’ottica di privilegiare l’età dei destinatari della vaccinazione è previsto che: il 16 febbraio sia consentita la prenotazione per gli over 90; il 17 febbraio sia consentita la prenotazione anche agli over 85; dal 18 febbraio potranno prenotare tutti i cittadini con più di 80 anni.

Al momento della prenotazione della prima dose di vaccino, verranno comunicati anche la data e l’orario per la somministrazione del richiamo, con la conferma della prenotazione che avverrà poi contestualmente alla somministrazione della prima dose.

A partire dal 22/2 saranno vaccinati anche professionisti afferenti ad ambulatori accreditati, sanitari liberi professionisti, volontariato a contatto con persone fragili e figure assimilabili over 55 (la vaccinazione sarà gestita direttamente dall’Asl2, con chiamata diretta, ospiti e personale delle strutture e comunità ad alto rischio over 55.