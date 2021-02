Vado Ligure. Nella ventitreesima giornata del campionato interregionale di Serie D, il Vado ospita il Saluzzo. Fischio d’inizio questo pomeriggio allo stadio “Ferruccio Chittolina”, ore 14.30.

Il successo esterno col Borgosesia (1-2) alimenta ancora speranze salvezza. I rossoblù, pur rimanendo terz’ultimi, sono risaliti a 15 punti. Il Saluzzo, in zona play-out, si trova a 23 punti, quintultimo posto (+8 rispetto ai vadesi; il limite massimo per disputare gli spareggi è un distacco di 7 lunghezze dalla sest’ultima).

Un crocevia quindi fondamentale per rintuzzare e sperare in una rimonta. A cui seguirà domenica prossima l’impegno in trasferta col Derthona, altro scontro diretto.

L’ultimo precedente fra le due squadre in casa vadese, oltre alla gara dell’andata (in cui si imposero i piemontesi 2 a 1), risale alla ormai lontana stagione 2007/2008. Anche in quel caso fu una sfida salvezza, vinta dai rossoblù 1 a 0. Al termine dell’annata entrambe scesero in Eccellenza.

Tabellino:

Vado-Saluzzo 0-0

Vado: Luppi, Lipani, L. Casazza, Bernardini, Strumbo, Tissone, Gulli, Taddei, Vignali, Barbetta, Saccà

A disp.: Scatolini, Ravera, Alberto, D’Antoni, Boiga, Dagnino, A. Casazza, Bacigalupo, Piu. All. L. Tarabotto

Saluzzo: De Marino, Bedino, Serra, Caldarola, Carli, Supertino, Gaboardi, Mazzafera, Gonella, Sardo, Barale

A disp.: Busano, Masina, Panepinto, Clerici, Scavone, Tosi, Ali, Serpa, Carrer. All. Boschetto

Arbitro: Renzi (Pesaro). Assistenti: Storgato (Castelfranco Veneto) e Morsanuto (Portogruaro)

Note: pomeriggio terso e ventoso. Angoli 0-2.

Cronaca diretta:

15′ Nel primo quarto d’ora è più il Vado a provare a imbastire la manovra. Il Saluzzo aspetta, schierato con una difesa a 5 uomini.

20′ Ammonito Carli (S).

26′ Giallo a L. Casazza (V).

30′ Rigore Vado. Taddei imbecca Saccà in profondità. Questi, fintanto, rientra sull’interno e viene steso in area da Caldarola.

L’arbitro decreta in penalty.

31′ Parato! Dal dischetto Vignali fallisce. Il portiere piemontese De Marino intuisce l’angolo: tuffandosi alla propria destra e sventa il tiro a mezza altezza dell’attaccante rossoblù.

De Marino para il rigore e Vignali.