Vado Ligure. Una rondine non fa primavera. Il Vado, vanificando il successo interno con la Lavagnese (4-2), è andato incontro ad altri due pesanti k.o. nelle successive due trasferte lombarde; uno lo scontro diretto con la Arconatese (2-1) e l’altro contro la Castellanzese (4-0), la sconfitta finora più netta. Almeno nelle proporzioni del risultato.

Il sest’ultimo posto, occupato dal Casale, dista ora 9 lunghezze, col Saluzzo dietro, con due partite in meno. Ad oggi, dunque, non si disputerebbero i play-out, ma le ultime quattro retrocederebbero direttamente.

Nella ventunesima giornata del campionato di Serie D, girone A i rossoblù ricevono allo stadio “Chittolina” la capolista Gozzano, primo in classifica, a +3 sul Bra inseguitore.

Gozzano paese sulla sponda novarese del lago d’Orta. Dall’inizio degli anni Dieci, supportato da una realtà imprenditoriale del luogo, ha calcato i campi interregionali. Dapprima della Serie D e poi della Serie C, due annate, l’ultima l’anno scorso.

Tre sono i precedenti fra le due squadre.

Nella stagione 2015/2016, che vide poi la retrocessione dei vadesi in un beffardo spareggio con la Fezzanese. In Liguria si impose il Gozzano. In Piemonte il Vado; in entrambi i casi risultato di 1-2.

Il terzo fu nella gara di andata in Cusio allo stadio “D’Albertas”, dove la squadra di Luca Tarabotto incappò (4-1).

Tabellino:

Vado-Gozzano 0-1 (45′ Confalonieri)

Vado: Luppi, Gulli, L. Casazza, Bernardini, Strumbo, Tissone, Bacigalupo, Taddei, Vignali, Boiga, Barbetta

A disp.: Scatolini, Favara, Catapano, D’Antoni, Saccà, Dagnino, A. Casazza, Merlino, Piu. All. L. Tarabotto

Gozzano: Vegge, Carboni, Vono, Allegretti, Kayode, Confalonieri, Carta, Piraccini, Cella, Pavan, Mastaj

A disp.: Cincilla, Bane, Gemelli, Modesti, Rampin, Olivato, Di Giovanni, Siano, Sangiorgio. All. Soda

Arbitro: Bozzetto (Bergamo)

Assistenti: Magherini (Prato) e Rinaldi (Pisa)

Note: Pomeriggio coperto e mite. Angoli 0-8.

Cronaca diretta:

12′ Incomprensione tra Luppi e Tissone. Vono non ne approfitta.

13′ Dalla parte opposta. Boiga, sinistro dai venticinque metri. Potente, ma centrale. Vegge respinge coi pugni.

18′ Gozzano vicino al vantaggio. Punizione dai venticinque metri, intorno al vertice sinistro dell’area. Alla battuta va Carta; la palla colpisce la parte interna del palo alla destra di Luppi, proteso in tuffo. Passa quindi in prossimità della linea e sfila sul lato opposto.

20′ Bacigalupo affonda sulla destra e mette in mezzo. Barbetta, in anticipo, non riesce a indirizzare verso la porta.

29′ Gozzano in attacco. Tiro rasoterra di Allegretti, Luppi si distende. Strumbo completa il disimpegno e spazza via.

37′ Episodio dubbio. Strumbo col braccio largo intercetta il pallone in area. Gli ospiti protestano.

45′ Un minuto di recupero.

45′ Gol Gozzano! La retroguardia vadese non “sale” in tempo. Carta riceve un’imbeccata a sinistra sul filo del fuorigioco e mette in mezzo. Confalonieri, inseritosi da dietro, anticipa il diretto avversario a centro area e appoggia sotto misura. 0-1.

45’+1 Fine primo tempo: Vado-Gozzano 0-1.

Il presidente Franco Tarabotto all’intervallo esterna il proprio disappunto per il gol subito “ingenuamente” allo scadere e per la situazione generale della squadra.

Inizio secondo tempo (16.01).