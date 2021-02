Vado Ligure. Sono state rese note le decisioni del giudice sportivo relativamente agli incontri del girone A della Serie D disputati negli ultimi dieci giorni.

Giacomo Avellino (Lavagnese) dovrà saltare i prossimi due incontri perché espulso “per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, colpito un calciatore avversario con una forte manata al volto”.

Youssoup Sylla Cheikh (Gozzano) è stato squalificato per due giornate, una delle quali già scontata, in quanto espulso “per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una manata al volto con pallone lontano”.

Per una giornata sono stati fermati Filippo Maria Brondi (Fossano), Simone Lipani (Vado), Alessandro Bianconi (Gozzano), Alessandro Barbui (Legnano), Alessandro Rossi (Bra).

Un turno di squalifica, già scontato, a Francesco Luoni, Edoardo Brusa (Legnano), Michael Olabode Kayode (Gozzano).

La classifica marcatori del girone A dopo 20 giornate:

16 reti: Chessa (Castellanzese)

12 reti: Sylla (Gozzano), Cocuzza (Legnano)

11 reti: Allegretti (Gozzano)

10 reti: Buso (Sestri Levante)

9 reti: Gasparri (Legnano)

8 reti: Lauria (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Romano (Sanremese), Donaggio (Imperia), Santonocito (Caronnese/Arconatese)

7 reti: Banfi (Caronnese), Varvelli (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Bramante (Borgosesia), Ravasi (Chieri)

6 reti: Colombo (Castellanzese), Buongiorno (Lavagnese), Croci (Sestri Levante), Aiola (Borgosesia), Ngom (Folgore Caratese), Merkaj, Gaeta (Bra), Alfiero (Fossano), Spoto (Derthona), Corno (Caronnese)

5 reti: Pavesi (Arconatese), Valagussa (Folgore Caratese), Corti (Castellanzese)

4 reti: Otelè, Balla (Città di Varese), Gueye (Derthona), A. D’Antoni, Macrì (Folgore Caratese), Calì, Putzolu (Caronnese), Albini, Pastore (Arconatese), R. D’Antoni (Vado), Mecca, Bigotto (Castellanzese), Masini (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Valenti (Vado/Chieri)

3 reti: Coccolo, Poesio (Casale), Boiga (Vado), Pellicanò, Demontis, Gagliardi (Sanremese), Gobbi (Arconatese), Spera, Pedrabissi (Chieri), Giglio, Capra (Imperia), Scaringella, Siani, Vernocchi (Caronnese), Carli (Saluzzo), Alluci, D’Orsi (Lavagnese), Concas (Derthona), Capelli (Città di Varese), Cardore, Campagna (Bra), Di Salvatore (Fossano/Imperia)

2 reti: Menegazzo (Arconatese), Draghetti (Derthona), Malltezi, De Bode, Gnecchi (Imperia), Bettoni, Franchini, Colombi (Casale), Marchisone, Daqoune (Bra), Matera (Borgosesia), Vignali (Vado), Bianco, Ferrandino, Castelletto (Chieri), Lillo (Città di Varese), Diallo, Lo Bosco (Sanremese), Filip, Sterrantino (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Gonella, Bedino, Carrer, Tosi, Gaboardi (Saluzzo), Cantatore, L. Oneto, G. Basso, Avellino (Lavagnese), Di Lernia (Legnano), Troiano, Kouda (Folgore Caratese), Zazzi, Alushaj (Castellanzese)

1 rete: Travaglini, Torin (Caronnese), Bonaccorsi (Borgosesia), Bartulovic, Agnelli, Silvestro, Marconi, Di Stefano (Folgore Caratese), Albani, Chiappino, Galvagno, Coulibaly, Giraudo, Lazzaretti (Fossano), Sancinito, Scannnapieco (Imperia), Bongiovanni, Tuzza, Saltarelli, Tos, Ale. Rossi (Bra), Radaelli, Gianola, Ronzoni (Legnano), Ientile, Gomis, Foglio, Romeo, Vecchierelli, Spinelli (Arconatese), Gerbino, Benedetto, Conrotto, Della Valle, Ala. Rossi (Chieri), Jeantet, Tanasa, Balzo (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Pasi, Lala, Bacigalupo, L. Casazza, Bernardini (Vado), Diallo, Mikhaylovskiy, Doratiotto, Vita, Sturaro, Bregliano (Sanremese), Manasiev, Gualtieri, Varela, Lipani, Magné, Draghetti (Derthona), Caldarola, Sardo, Serino, De Peralta (Saluzzo), Pavan, Rampin, Kayode, Vono, Cella, Mastaj, Piraccini, Carbone (Gozzano), Tripoli, Di Vittorio, Bei, Rovido, Addiego Mobilio (Lavagnese), M’Hamsi, Cocola, Mullici, Nouri (Casale), Fall, Mapelli, Minaj, Romeo (Città di Varese), Bianchi, Pane, Selvatico, Ferretti, Marianelli, Puricelli (Sestri Levante), Ghilardi, Concina (Castellanzese)

Autoreti: 1 Cintoi, Strumbo (pro Lavagnese), Ammirati (pro Vado), Alberto, Pane (pro Bra), Addiego Mobilio (pro Casale), Tanasa (pro Arconatese), Ghilardi (pro Borgosesia), Drago (pro Folgore Caratese), Supertino (pro Sestri Levante)