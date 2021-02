Vado Ligure. A seguito dei provvedimenti arbitrali presi nelle partite dello scorso fine settimana, il giudice sportivo ha fermato otto calciatori del girone A della Serie D.

Andrea Marianelli (Sestri Levante), Nicolò Pavan (Gozzano), Max Taddei (Vado), Daniele De Letteriis (Chieri), Andrea Galletti (Caronnese), Giancarlo Varvelli (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Besmir Balla (Città di Varese), Marco Di Lernia (Legnano) sono stati squalificati per una gara.

Matteo Andreoletti, allenatore della Sanremese, è stato squalificato per tre giornate perché “allontanato per aver rivolto espressione ingiuriosa all’indirizzo dell’arbitro, reiterava la condotta dopo essersi posizionato in tribuna”.

La Sanremese è stata multata di 800 euro “per avere persone non iscritte in lista e non identificate, rivolto reiterate espressioni gravemente ingiuriose all’indirizzo degli ufficiali di gara e degli occupanti la panchina della squadra ospitata”.

La classifica marcatori del girone A dopo 21 giornate:

17 reti: Chessa (Castellanzese)

13 reti: Cocuzza (Legnano)

12 reti: Sylla, Allegretti (Gozzano)

11 reti: Buso (Sestri Levante)

9 reti: Donaggio (Imperia), Romano (Sanremese), Santonocito (Caronnese/Arconatese), Lauria (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Gasparri (Legnano)

8 reti: Ngom (Folgore Caratese), Banfi (Caronnese), Ravasi (Chieri), Bramante (Borgosesia)

7 reti: Colombo (Castellanzese), Varvelli (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon)

6 reti: Buongiorno (Lavagnese), Croci (Sestri Levante), Aiola (Borgosesia), Merkaj, Gaeta (Bra), Alfiero (Fossano), Spoto (Derthona), Corno (Caronnese)

5 reti: Otelè (Città di Varese), Masini (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Coccolo (Casale), Pavesi (Arconatese), Valagussa, Macrì (Folgore Caratese), Corti (Castellanzese)

4 reti: Poesio (Casale), Balla (Città di Varese), Gueye (Derthona), A. D’Antoni (Folgore Caratese), Calì, Putzolu (Caronnese), Albini, Pastore (Arconatese), R. D’Antoni (Vado), Mecca, Bigotto (Castellanzese), Valenti (Vado/Chieri)

3 reti: Di Lernia (Legnano), Boiga (Vado), Pellicanò, Demontis, Gagliardi (Sanremese), Gobbi (Arconatese), Spera, Pedrabissi (Chieri), Giglio, Capra (Imperia), Scaringella, Siani, Vernocchi (Caronnese), Carli (Saluzzo), Alluci, D’Orsi (Lavagnese), Concas (Derthona), Capelli (Città di Varese), Cardore, Campagna (Bra), Di Salvatore (Fossano/Imperia)

2 reti: Ferretti (Sestri Levante), Menegazzo (Arconatese), Draghetti (Derthona), Malltezi, De Bode, Gnecchi (Imperia), Bettoni, Franchini, Colombi (Casale), Marchisone, Daqoune (Bra), Matera (Borgosesia), Vignali (Vado), Bianco, Ferrandino, Conrotto, Castelletto (Chieri), Lillo (Città di Varese), Diallo, Lo Bosco (Sanremese), Filip, Sterrantino (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Gonella, Bedino, Carrer, Tosi, Sardo, Gaboardi (Saluzzo), Cantatore, L. Oneto, G. Basso, Avellino (Lavagnese), Ronzoni (Legnano), Troiano, Kouda (Folgore Caratese), Zazzi, Alushaj, Concina (Castellanzese), Galvagno (Fossano)

1 rete: Travaglini, Torin, Calì (Caronnese), Bonaccorsi (Borgosesia), Bartulovic, Cozzari, Agnelli, Silvestro, Marconi, Di Stefano (Folgore Caratese), Albani, Chiappino, Romani, Coulibaly, Giraudo, Lazzaretti (Fossano), Cassata, Sancinito, Scannnapieco (Imperia), Bongiovanni, Tuzza, Saltarelli, Tos, Ale. Rossi (Bra), Radaelli, Gianola (Legnano), Ientile, Gomis, Foglio, Romeo, Vecchierelli, Spinelli (Arconatese), Gerbino, Benedetto, Della Valle, Ala. Rossi (Chieri), Jeantet, Tanasa, Balzo (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Pasi, Lala, Bacigalupo, L. Casazza, Bernardini (Vado), Diallo, Mikhaylovskiy, Doratiotto, Vita, Sturaro, Bregliano, Murgia (Sanremese), Manasiev, Gualtieri, Varela, Lipani, Magné, Draghetti (Derthona), Caldarola, Serino, De Peralta (Saluzzo), Pavan, Rampin, Kayode, Vono, Confalonieri, Cella, Mastaj, Piraccini, Carbone (Gozzano), Tripoli, Di Vittorio, Bei, Rovido, Addiego Mobilio (Lavagnese), M’Hamsi, Cocola, Mullici, Nouri (Casale), Fall, Mapelli, Minaj, Romeo, Ebagua (Città di Varese), Bianchi, Pane, Selvatico, Marianelli, Puricelli (Sestri Levante), Ghilardi (Castellanzese)

Autoreti: 1 Cintoi, Strumbo (pro Lavagnese), Ammirati (pro Vado), Alberto, Pane (pro Bra), Addiego Mobilio (pro Casale), Tanasa (pro Arconatese), Ghilardi (pro Borgosesia), Drago (pro Folgore Caratese), Supertino (pro Sestri Levante), Cortinovis (pro Imperia)