Vado Ligure. Sei calciatori, un allenatore, un dirigente ed una società sono stati sanzionati dal giudice sportivo, relativamente alle partite del girone A della Serie D giocate mercoledì 3 febbraio.

Riccardo Romani (Fossano) è stato fermato per due giornate in quanto espulso “per avere, al termine della gara, indebitamente presente nel tunnel degli spogliatoi, tentato di avvicinarsi, protestando, al direttore di gara senza tuttavia riuscirci per il tempestivo intervento dei propri compagni di squadra”.

Davide Cortinovis (Borgosesia), Davide Derosa (Folgore Caratese), Giorgio Conrotto (Chieri), Alessio De Bode, Paolo Scannapieco (Imperia) dovranno saltare la prossima partita.

Riccardo Boschetto, allenatore del Saluzzo, è stato squalificato per una gara.

Riccardo Poi, dirigente del Gozzano, è stato inibito fino al 9 febbraio “per avere, al 48º del secondo tempo, rivolto espressioni offensive all’indirizzo di alcune persone non identificate riconducibili alla società ospite”.

Il Fossano è stato multato di 700 euro “per avere, al 48º del secondo tempo, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, posizionatosi sul campo per destinazione, protestato anche con termini offensivi all’indirizzo di un dirigente della squadra avversaria. I medesimi, al termine della gara, sostavano indebitamente nel tunnel di uscita”.

La classifica marcatori del girone A dopo 18 giornate:

13 reti: Chessa (Castellanzese)

12 reti: Sylla (Gozzano)

11 reti: Cocuzza (Legnano)

10 reti: Allegretti (Gozzano)

9 reti: Buso (Sestri Levante)

8 reti: Lauria (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Romano (Sanremese)

7 reti: Bramante (Borgosesia), Gasparri (Legnano)

6 reti: Ngom (Folgore Caratese), Merkaj (Bra), Alfiero (Fossano), Spoto (Derthona), Varvelli (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Corno (Caronnese), Donaggio (Imperia)

5 reti: Pavesi (Arconatese), Colombo (Castellanzese), Banfi (Caronnese), Aiola (Borgosesia), Valagussa (Folgore Caratese), Croci (Sestri Levante), Gaeta (Bra), Ravasi (Chieri), Santonocito (Caronnese/Arconatese)

4 reti: Gueye (Derthona), A. D’Antoni, Macrì (Folgore Caratese), Calì, Putzolu (Caronnese), Pastore (Arconatese), R. D’Antoni (Vado), Mecca, Bigotto, Corti (Castellanzese), Buongiorno (Lavagnese), Masini (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Valenti (Vado/Chieri)

3 reti: Gagliardi (Sanremese), Albini, Gobbi (Arconatese), Spera, Pedrabissi (Chieri), Giglio, Capra (Imperia), Scaringella, Vernocchi (Caronnese), Carli (Saluzzo), Alluci, D’Orsi (Lavagnese), Concas (Derthona), Capelli, Otelè, Balla (Città di Varese), Cardore, Campagna (Bra), Di Salvatore (Fossano/Imperia)

2 reti: Draghetti (Derthona), Gnecchi (Imperia), Poesio, Coccolo, Bettoni, Franchini, Colombi (Casale), Daqoune (Bra), Matera (Borgosesia), Siani (Caronnese), Boiga, Vignali (Vado), Bianco, Ferrandino, Castelletto (Chieri), Lillo (Città di Varese), Demontis, Diallo, Pellicanò, Lo Bosco (Sanremese), Filip, Sterrantino (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Gonella, Bedino, Carrer, Tosi, Gaboardi (Saluzzo), Cantatore, L. Oneto, G. Basso, Avellino (Lavagnese), Di Lernia (Legnano), Troiano, Kouda (Folgore Caratese), Zazzi (Castellanzese)

1 rete: Travaglini, Torin (Caronnese), Bonaccorsi (Borgosesia), Bartulovic, Agnelli, Silvestro, Marconi, Di Stefano (Folgore Caratese), Albani, Chiappino, Galvagno, Coulibaly, Giraudo (Fossano), Sancinito, Malltezi, De Bode (Imperia), Bongiovanni, Tuzza, Saltarelli, Tos (Bra), Radaelli, Gianola (Legnano), Ientile, Gomis, Foglio, Menegazzo, Romeo, Vecchierelli, Spinelli (Arconatese), Gerbino, Benedetto, Conrotto, Della Valle, Rossi (Chieri), Tanasa (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Pasi, Lala, Bacigalupo, L. Casazza, Bernardini (Vado), Diallo, Mikhaylovskiy, Sturaro, Bregliano (Sanremese), Manasiev, Gualtieri, Varela, Lipani, Magné (Derthona), Caldarola, Sardo, Serino, De Peralta (Saluzzo), Pavan, Rampin, Kayode, Vono, Cella, Mastaj, Piraccini (Gozzano), Tripoli, Di Vittorio, Bei, Rovido, Addiego Mobilio (Lavagnese), M’Hamsi, Cocola, Mullici, Nouri (Casale), Fall, Mapelli, Minaj (Città di Varese), Bianchi, Pane, Selvatico, Ferretti, Marianelli, Puricelli (Sestri Levante)

Autoreti: 1 Cintoi, Strumbo (pro Lavagnese), Ammirati (pro Vado), Alberto, Pane (pro Bra), Addiego Mobilio (pro Casale), Tanasa (pro Arconatese), Ghilardi (pro Borgosesia), Drago (pro Folgore Caratese), Supertino (pro Sestri Levante)