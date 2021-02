Serie C: tornati in campo i due gironi, Albisola vince il derby

Savona. La Serie C della pallavolo maschile ha ripreso la sua corsa; dopo la stagione interrotta passata, per la pandemia, è solo in questo inverno 2021 che i campi della massima serie regionalesono tornati a riempirsi dei colori delle maglie in gioco.

Formula nuova per la Serie C, comunque, con doppio girone su base territoriale, confidando di portare a termine il campionato attraverso questa difficile primavera. Nel girone A sono state inserite le tre società del Savonese, Albisola, Sabazia e Avis Finale, con l’aggiunta di Sanremo, da una parte, Sant’Antonio e Spazio sport da Genova; il girone B, invece, è composto da cinque squadre, con Colombo Genova, Mulattieri creations, Futura Avis Bertoni, Colombiera Sarzana, Villaggio Tre stelle.

La prima giornata ha già visto il derby savonese tra Albisola e Avis Finale: la squadra di Claudio Agosto e Paolo Caviglia si è imposta con un netto 3-0 e solo il secondo set è stato davvero combattuto, chiuso sul 27-25. Vittoria per 3-0 anche per la Grafiche Amadeo Sanremo, che ha piegato in casa la Sant’Antonio: capitan Gazzera e compagni non hanno lasciato spazio agli avversari. Tre set a uno, invece, il successo della Sabazia Ecosavona sulla Spazio sport Genova: coach Andreis può essere soddisfatto della vittoria in uno dei match più difficili della giornata, caratterizzato da grande tensione agonistica.

Il girone B della serie ha visto invece due gare, entrambe chiusesi in quattro set. A Santo Stefano Magra, la Mulattieri Creations di coach Botti e capitan De Lucchi ha vinto contro la Tre Stelle villaggio, mentre la Colombo Genova ha conquistato la prima vittoria in trasferta del campionato, imponendosi al PalaFederici di La Spezia al termine di una gara decisamente equilibrata, con parziali importanti: 24-26, 25-21, 21-25, 23-25.

Girone A e Girone B torneranno in campo sabato prossimo: tra tardo pomeriggio e prima serata, infatti, si giocheranno tutti e cinque i match del secondo turno.