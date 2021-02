Noli. Intervento dei vigili del fuoco, 118, carabinieri, Capitaneria di Porto e Croce Bianca di Finale per un probabile cadavere in mare a Capo Noli, all’incirca all’altezza della galleria.

Ancora nessuna informazione certa sulla dinamica o sull’identità della persona che sarebbe stata vista galleggiare in mare da alcune persone. Alcuni testimoni che stavano transitando sull’Aurelia hanno riferito che potrebbe trattarsi di una donna, vista poco prima mentre scavalcava il guard rail in atteggiamenti che potrebbero far presagire un gesto volontario.

Al momento le operazioni di ricerca in mare sono ancora in corso, mentre a terra i carabinieri stanno esaminando un’auto accostata a bordo strada che potrebbe appartenere proprio alla donna.