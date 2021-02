Noli. Intervento dei vigili del fuoco, 118, carabinieri e Capitaneria di Porto per un probabile cadavere in mare a Capo Noli, all’incirca all’altezza della galleria.

Ancora nessuna informazione sulla dinamica o sull’identità della persona che sarebbe stata vista galleggiare in mare da alcune persone.

Alcuni testimoni hanno riferito che potrebbe trattarsi di una donna, vista poco prima in atteggiamenti che potrebbero far presagire un gesto volontario. Al momento, però, non ci sono conferme e le ricerche sono in corso.

Aggiornamenti più tardi