Scontro Giuliano Pd, i Dem savonesi: “Attacco ingiustificato e scomposto”

Savona. Non si è fatta attendere la replica del Pd alle dichiarazioni del sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano rispetto ai contenuti dell’ordine del giorno presentato dal Pd in consiglio comunale a Savona con cui i Dem si oppongono alla realizzazione del nuovo impianto a gas nella centrale Tirreno Power.

La federazione provinciale, il coordinamento comunale di Savona ed il consigliere regionale Roberto Arboscello definiscono “ingiustificato e scomposto l’attacco del sindaco Giuliano verso il Partito Democratico savonese. L’ordine del giorno presentato ieri è stato infatti approvato dal consiglio comunale con il voto favorevole anche della maggioranza di centrodestra, compreso quello del sindaco Caprioglio che la stessa Giuliano elogia”.

“Il nostro gruppo consiliare ha presentato un ordine del giorno ben preciso, condiviso dal Partito, proprio per marcare le distanze dalla politica del no a priori, un odg che guardasse al futuro, alla crescita di un intero territorio, che traguardasse lo sviluppo tutelando la salute dei cittadini. Non accettiamo strumentalizzazioni su quanto da noi affermato: che il territorio di Vado e Quiliano abbiano ‘già dato’ dal punto di vista industriale è sotto gli occhi di tutti, così come la necessità di porre attenzione alla compatibilità ambientale di qualsivoglia nuovo insediamento”.

“Il Partito Democratico ha fatto quanto di suo compito: porre le questioni politiche senza limitarsi ad aspettare le valutazioni tecniche, tutelare la salute dei cittadini valutando le ricadute occupazionali, porre questioni su possibili alternative di sviluppo di quell’area. Questo significa fare politica, quello che il nostro partito ha sempre fatto al fianco delle amministrazioni vadesi che si sono succedute, da quella Peluffo, a quella Giacobbe e alla stessa amministrazione Giuliano”.

“Se ora invece il sindaco Giuliano preferisce attaccare, gridando contro coloro che fino a ieri hanno lavorato al suo fianco e che ora considera dei nemici, faccia pure. Quel modo di fare politica la lasciamo a lei. Se invece vuole confrontarsi ci troverà sempre disponibili”, concludono i Dem.