Savona, sabato 13 febbraio parcheggi blu gratuiti in centro per favorire gli acquisti di San Valentino

Savona. Sabato 13 febbraio per favorire gli acquisti di San Valentino senza lo stress della ricerca del parcheggio, il Comune di Savona ha accolto la proposta avanzata da Ascom. Sarà così possibile per tutta la giornata parcheggiare gratuitamente in centro città.

La gratuità riguarda tutti i parcheggi blu regolati con parcometro, senza limitazione di orario; mentre sono esclusi i parcheggi regolati a sbarre, come quelli di piazza del Popolo, via Piave, corso Mazzini, dell’Arsenale, e della Torre Orsero.

“La citta di Savona intende accogliere i cittadini e i visitatori in questo weekend caratterizzato dalla festa di San Valentino, con un messaggio di serenità e con un augurio alle categorie del commercio di poter superare questa crisi così difficile” afferma l’assessore allo sviluppo economico Maria Zunato.