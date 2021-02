Savona, riapre l’area gioco nei giardini di via Amendola: firmata l’ordinanza

Savona. Il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, ha emesso oggi un’ordinanza con la quale viene disposta l’apertura, a partire dal 19 febbraio, l’apertura al pubblico dell’area gioco per bambini interna al giardino di via Amendola.

“In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Dpcm 11 giugno 2020, la fruizione dell’area gioco – precisa il sindaco – nel rigoroso rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro tra le persone presenti nell’area, nonché a condizione di un utilizzo responsabile e dell’uso della mascherina per i maggiori di 6 anni di età, sotto l’esclusiva responsabilità del genitore o dell’adulto accompagnatore”.

Altre aree verdi (giardini del Prolungamento, piazza del Popolo, giardini di Zinola, giardini di San Michele, piazza delle Nazioni, via Verdi, piazza Bologna, via Trincee, via Bruzzone e Darsena erano già stati aperti a inizio estate, a partire dal 27 giugno.