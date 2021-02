Savona. È accaduto nel tardo pomeriggio a Savona lo spiacevole episodio che ha coinvolto un’anziana vittima di un tentato scippo da parte di alcuni ragazzi non ancora identificati dalle forze dell’ordine.

Le notizie al momento sono ancora frammentarie, ma secondo quanto riferito da alcuni testimoni oculari i giovani (due o forse più) avrebbero tentato di derubare la donna lungo via Piave.

L’anziana sarebbe quindi caduta a terra per poi essere soccorsa e trasportata in ospedale – pochi minuti più tardi – dai militi dalla Croce D’Oro di Albissola Marina. Immediato è stato anche l’intervento dei carabinieri, che dopo aver intercettato i malintenzionati in questi minuti stanno svolgendo le indagini del caso.