Savona, principio di incendio in un appartamento di via Privata Istria

Savona. Attimi di panico per un principio di incendio divampato, all’ora di cena, in un appartamento di Via Privata Istria, a Savona. Fortunatamente i soccorsi tempestivi hanno evitato il peggio, e non si è registrata nessuna persona ferita o intossicata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i militi della Croce bianca di Savona e i carabinieri, che oltre a domare le fiamme hanno rassicurato i residenti, alcuni dei quali molto spaventati.

Ancora ignote le cause, dovute forse a qualche elettrodomestico in azione nella cucina dell’alloggio o alla disattenzione.