Savona, Principesse in Corsia e Croce d’Oro di Albissola regalano un tv ai bambini della neuropsichiatria

Albisola Marina. Abbiamo ormai imparato a conoscere le Principesse in Corsia e, tuttavia, le loro iniziative non smettono mai di stupirci. Proprio in questi giorni Ariel, Alice, Anna, Anastasia, Cenerentola, Jasmine, Rapunzel e Tiana stanno infatti preparando una diretta molto speciale che andrà in onda sui loro account social sabato 27 febbraio alle ore 17.30.

La trasmissione vedrà alternare favole e giochi interattivi, dedicati a bambini di tutte le età, a momenti di discussione con i loro genitori.

“Durante la diretta avremo anche il piacere di parlare di un nuovo progetto a noi molto caro e che a causa dell’entrata della Liguria in zona arancione abbiamo dovuto rimandare.” ci dicono le volontarie del progetto.

“Non possiamo ovviamente svelarvi troppo ma in questi giorni abbiamo lavorato sodo insieme alla Croce d’Oro di Albissola Marina per dar vita ad una raccolta fondi, Lo Scrigno delle Principesse, che, in piena sicurezza e nel rispetto delle normative anti-Covid, ci permetterà di regalare un televisore ai bambini della Neuropsichiatria di via Chiappino”.

L’appuntamento sarà in diretta questo sabato alle ore 17.30 sull’account Instagram @principesseincorsia e sulla pagina Facebook “Principesse in Corsia”. Ulteriori informazioni su:” Lo Scrigno delle Principesse” potranno essere reperite nel corso dei prossimi giorni su queste stesse pagine e sui canali di comunicazione della Croce d’Oro di Albissola Marina.