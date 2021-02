Savona piange “Lino” Sacco, figlio prediletto che amava come pochi la sua città

Savona. È morto Lino Sacco, lo piange Savona, la Savona dello sport e quella operaia. Andrea Sacco detto Lino avrebbe compiuto 94 anni il 1^ luglio. Molti lo ricordano soprattutto come storico operaio dei cantieri Campanella.

Ne tratteggia le caratteristiche, non senza emozione, Alberto Tiranini, imprenditore del Mare Hotel: “Era una figura cittadina capace di trasmettere un forte senso di appartenenza alla sua amata Savona, con i suoi racconti legati alla storia della città e gli immancabili aneddoti sul Milan per cui tifava. Lo ricordano con affetto e rimpianto i suoi cari, gli amici e, ne sono certo, i gestori e i frequentatori dei bar del centro dove era solito rilassarsi leggendo la Gazzetta dello Sport. Ogni volta che lo incontravo, di lui mi stupivano la lucidità e la carica fisica che emanava nonostante l’età”.

I funerali sabato prossimo, 20 febbraio, alle 10,30, nella chiesa di San Pietro Apostolo in via Untoria, per l’ultimo saluto a un figlio di Savona che mancherà a tutti.