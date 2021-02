Savona, nasce il comitato territoriale della rete associativa A.N.A.S. Lo guiderà Roberto Pizzorno

Savona. E’ stato fondato a Savona il comitato territoriale della rete associativa A.N.A.S.(Associazione Nazionale di Azione Sociale) che dal 2007 coordina e supporta gli enti del terzo settore e le attività di promozione sociale per il benessere dell’uomo mediante attività culturali, ricreative, filantropiche, sportive, di integrazione degli immigrati e di solidarietà sociale.

“È nostra intenzione interagire con tutte le associazioni del territorio e sostenerle. Apriremo, in seguito gli sportelli fiscali, legali e di informazione associativa, sia per il registro Coni, sia per il registro nazionale del terzo settore. Organizzeremo eventi culturali, sportivi con l’intenzione di mettere sempre al centro le associazioni” spiega il neo presidente Roberto Pizzorno, nonché presidente regionale Libertas Liguria e delegato del Coni Point di Savona, che guiderà l’organismo per il quadriennio 2021-2024.

Per quanto riguarda le altre cariche, il vice presidente sarà Carlo Colla, autorevole dirigente della Federazione Italiana Hockey Prato e da anni impegnato nel mondo del volontariato, mentre Ursula Cianciaruso, attiva dirigente della Ads Come una Volta di Albisola Superiore, si occuperà della segreteria e progettazione. Nel direttivo ci sono anche Andrea Rombolà, consigliere Regionale Libertas Liguria, Tiziana Tobia, presidente Asd Come una Volta, Marco Giancarlo, dirigente Asd La Fortezza Savona, e Maria Carla De Vecchi da anni impegnata nel mondo del volontariato. Revisore dei conti sarà il dottor Andrea Lanfranco, mentre Floriano Premoselli, Delegato Regionale della Unione Nazionale Veterani dello Sport Liguria, si occuperà della organizzazione.

L’A.N.A.S è un rete associativa costituita da associazioni di promozione sociale, culturali, ricreative, comitati, cooperative sociali, imprese sociali, enti di mutuo soccorso e sportive. E’ presente sul territorio nazionale con oltre 700 articolazioni territoriali e/o sportelli costituite da presidenze regionali, provinciali, zonale e delegazioni comunali.

Tra le attività di cui si occupa: tutela dell’ambiente ed interventi di protezione civile, attività educative, assistenziali, sportive, ricreative, sportello ascolto e mediazione culturale, convegni, seminari, ricerca, promozione del turismo sociale in funzione dello sviluppo democratico e culturale dei cittadini, promozione e formazione professionale dei giovani e dei lavoratori e, specificatamente, alta formazione, formazione apprendistato e progettazione Fse.