Savona, il complesso della cattedrale riapre con le opere di Salvatori

Savona. Come anticipato nei giorni scorsi e come previsto dalle norme relative alla “zona gialla” in cui è inclusa la Liguria, da lunedì 15 febbraio riaprirà il complesso museale della cattedrale di Nostra Signora dell’Assunta a Savona.

Le visite saranno possibili tutti i giorni da lunedì a venerdì con orario 10-12 e 16-18 esclusivamente su prenotazione almeno tre giorni prima (al numero 3270281083 oppure all’indirizzo e-mail visitasistina@diocesisavona.it). Il venerdì apertura “libera” al pubblico dalle 15 alle 18, sempre con guida e nel rispetto delle limitazioni sugli accessi e di tutte le altre previste norme anti-contagio. Sono per ora esclusi i sabati e le domeniche come da recenti disposizioni ministeriali in ambito sanitario.

Visitando in particolare la Cappella Sistina e gli appartamenti di Pio VII, sarà inoltre possibile ammirare le opere dello scultore Andrea Salvatori nell’ambito della mostra “diffusa” (allestita anche nella Pinacoteca civica di Savona e ad Albissola Marina al Muda e nello spazio “Lavanderia” dell’associazione Ruga), “Intorno a Michelangelo” che è stata prorogata fino al 4 aprile.