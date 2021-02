Savona al voto: Russo fa breccia a sinistra, a destra è notte fonda. E la sindaca tace

Savona. Girala come vuoi, pare ormai assodato che i savonesi, almeno in larga parte, non ne vogliano più sapere dell’amministrazione uscente. La riprova arriva dal mini-sondaggio realizzato dalla nostra Giulia Magnaldi (leggi qui) che, pur dichiarando i limiti statistici dell’iniziativa, evidenzia in modo chiaro quale sia l’opinione di molti cittadini.

Mentre in vista di Savona 2021 il centrosinistra si dimostra sempre più compatto attorno alla candidatura civica di Marco Russo, lo schieramento avverso sembra brancolare nel buio. Ha parlato senza perifrasi Dario Amoretti, tace la sindaca Caprioglio mentre i cittadini vorrebbero sapere se si ritira o meno dalla contesa. In effetti dire che scioglierà la riserva quando si conoscerà la data delle elezioni non sembra un gran colpo di genio.

Poi c’è la Lega, il maggior partito della coalizione, che appare diviso e in confusione, anche perché non gode buona salute – politica, s’intende – quello che dovrebbe essere uno dei punti di forza, il vicesindaco Massimo Arecco.

Peccato, perché solo dal confronto possono scaturire idee e progetti che permettano ai cittadini di scegliere il loro futuro sindaco.