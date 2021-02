Savona 2021, un gruppo di cittadini appoggia Patto per Savona: “Contribuiamo con idee e proposte”

Savona. “Siamo persone con percorsi culturali e politici diversi, di età ed esperienze di vita e lavorative differenti, ma tutte accomunate dall’amore per Savona. Per questo diamo grande importanza alle elezioni comunali della prossima primavera e intendiamo ad esse portare un contributo attraverso l’adesione al Patto per Savona”.

Così un gruppo di cittadini savonesi dichiara il loro appoggio al candidato del centro sinistra Marco Russo. “Lo abbiamo letto – continuano -, ne abbiamo condiviso lo spirito, il contenuto e le finalità e intendiamo ad esso contribuire con le nostre idee e proposte. Per questo lo abbiamo sottoscritto per sottolinearne l’impronta civica, aperta a tutti, unitaria, centrale nella vita amministrativa e politica della nostra Città. Abbiamo, contestualmente, apprezzato l’impegno di elaborazione nel “Laboratorio” portato avanti da Marco Russo nel corso degli ultimi anni”.

“Alcuni tra di noi – spiegano – sono tra coloro che lo hanno invitato a candidarsi alla guida della città, altri ne hanno valutato le competenze professionali e l’atteggiamento disponibile al confronto e tenace nel perseguimento degli obiettivi del ‘Patto’ in questa fase di costruzione. Riteniamo, pertanto, che Marco Russo, in qualità di candidato a Sindaco di Savona, rappresenterà al meglio le nostre ‘diversità’ nella costruzione di una Città giusta, dinamica e attrattiva e sottoscriviamo la Dichiarazione di sostegno”.

I componenti del gruppo sono: Giovanni Assereto (professore emerito di storia moderna dell’Università di Genova), Alessandro Bartoli (avvocato), Giovanni Bertani (presidente Vela Srl, già armatore), Sandra Bollorino (avvocato), PierGiorgio Castellari (architetto), Daniela Cherubini (musicista), Chiara Ferrando (avvocato), Elio Ferraris (ideatore e già presidente Circolo degli Inquieti), Paolo Firpo (container operation manager), Adriana Firpo (studentessa Università Torino), Gaetano Fornaro (medico psichiatra), Mauro Gabetta (presidente Consorzio Due Riviere turismo), Giovanni Gherzi (consulente del lavoro, Presidente dell’Ordine di Savona), Giuseppe Milazzo (storico), Francesca Molinari (farmacista), Nella Pennone Mamberto (fondatrice Centro Culturale Santandrea), Franco Pennone (commercialista), Raffaella V. Poggi (scrittrice), Paolo Prefumo (commerciante, titolare SportArt), Andrea Scella (avvocato, professore ordinario di diritto processuale penale nell’Università di Udine), Vittorio Sirito (geometra Studio Sirito), Maria Beatrice Spinola (medico Pronto Soccorso Savona), Elisa Zanelli (medico psichiatra, presidente regionale Società Italiana Psichiatria).