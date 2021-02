Savona 2021, le forze progressiste si compattano su Marco Russo: “Ora il confronto programmatico”

Savona. “La candidatura a sindaco di Marco Russo per le prossime elezioni comunali di Savona sembra oramai avere il sostegno del PD e di altre forze politiche ed in queste condizioni pensiamo sia utile cercare di costruire un percorso unitario per confrontarsi con tale candidatura, che metta definitivamente da parte l’esperienza, per certi versi drammatica, di questi 5 anni di amministrazione di centrodestra”.

Così Noi per Savona, Rete a Sinistra – Savona, Linea Condivisa, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Europa Verde e Il rosso non è il nero, pronte alla sfida elettorale per le prossime comunali a Savona.

“Come forze politiche abbiamo il dovere di approfondire le questioni che per noi sono prioritarie per dare l’appoggio ad una candidatura”.

“Per fare ciò risulta necessario lavorare per realizzare una convergenza programmatica che comprenda, tra l’altro, le questioni urbanistiche e di tutela ambientale nonché l’equilibrio tra porto e città di Savona, che per noi sono determinanti”.

“Riteniamo la gestione della sindaca Caprioglio assolutamente negativa, ma siamo perfettamente consapevoli che i problemi che affliggono Savona partono da lontano e, in alcuni casi, hanno coinvolto anche le amministrazioni precedenti per cui è necessario che sia attuato e percepito un sostanziale cambiamento, che deve emergere con estrema chiarezza”.

“Per noi il sostegno alla candidatura di Marco Russo non è una questione politicista di schieramento ma una questione politica che guarda ai contenuti del programma, alle persone impegnate in questo progetto ed alle modalità con cui esercitare una chiara ed efficace azione amministrativa”.

“In conclusione guardiamo con fiducia e interesse a una coalizione larga a sostegno di Marco Russo nella quale vogliamo però far pesare le nostre proposte programmatiche e chiediamo che siano coinvolte persone oneste e preparate. In questi giorni apriremo un serrato confronto sulle questioni da noi poste e sul programma che intendiamo portare avanti insieme”.

“Non ci troviamo soltanto ad affrontare un’elezione comunale, ma una situazione straordinaria e di conseguenza sarà fondamentale avere proposte innovative, che migliorino concretamente la vita dei cittadini e delle cittadine, con un respiro alto per il futuro di Savona” concludono le forze progressiste.