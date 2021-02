Savona 2021, Azione smentisce la mano tesa di Amoretti: “Mai con i sovranisti, vedremo i programmi”

Savona. Un chiarimento dopo l’articolo di IVG.it del 20 febbraio: arriva da Azione, con riferimento alle prossime elezioni amministrative nella città della Torretta.

Il candidato in pectore del cdx Dario Amoretti, infatti, non vuole rinunciare alla componente centrista e della sinistra moderata, per questo vuole allargare la sua coalizione a Italia Viva e Azione di Carlo Calenda: proprio in Azione sono stati citati due nomi, due ex di schieramenti contrapposti, Luca Martino (ex assessore comunale al bilancio, ex Pd) e Luigi Bussalai (ex assessore provinciale alle politiche sociali, ex Alleanza Nazionale).

Ma sul quadro politico indicato da Azione arrivano le precisazioni del caso: “Azione non prenderà parte a coalizioni a guida sovranista o populista. Tale impostazione non è cambiata, anche perché è da sempre la linea politica che ha caratterizzato Azione – sottolinea Massimiliano Carpano coordinatore provinciale -. Recentemente si parla solo e soltanto di nomi e di “grandi coalizioni” ma mai di programmi concreti sul futuro della città. Ad Azione non interessano né poltrone né incarichi, ad Azione interessa offrire a Savona e ai savonesi il governo cittadino che meritano e che da ormai troppo tempo stanno aspettando”.

“Pertanto, l’adesione di Azione ad una coalizione sarà solo e soltanto basata su due criteri: la concretezza del programma e la coesione politica della coalizione stessa. Se nessun candidato sindaco sarà in grado di dare garanzie precise su questi due aspetti, Azione è pronta ad assumersi la responsabilità di offrire alla cittadinanza una proposta alternativa”.

“Inoltre, riguardo all’organizzazione interna di Azione, puntualizziamo che vi è un coordinamento formato dai membri savonesi del Comitato Promotore Regionale: gli unici con

la delega per rappresentare esternamente Azione ed incontrare le altre forze politiche. Tale coordinamento si interfaccia quotidianamente con gli iscritti cittadini per sviluppare proposte tematiche e delineare insieme la linea politica. La struttura e i nomi del coordinamento regionale sono consultabili sul sito del partito”.

“Infine, riguardo alle eventuali candidature, le persone che verranno proposte rispecchieranno quello che è Azione: un partito nuovo che vuole rappresentare gli elementi della società civile, del mondo del lavoro e di quello giovanile. Non è sicuramente nostro interesse riproporre schematismi e figure che fanno ormai riferimento a Giunte comunali del passato” conclude il coordinatore provinciale.