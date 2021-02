Sat Spa, nuovo sito internet e App per gli utenti

Provincia. Il 2021 inizia con il rinnovo della comunicazione per Sat Spa. Da oggi infatti, Sat ha reso disponibile il nuovo sito internet, totalmente rinnovato nella grafica e nei contenuti e pensato per rispondere alle esigenze degli utenti. L’indirizzo internet è sempre www.satservizi.org è presente un layout aggiornato e tutte le informazioni necessarie nel settore della raccolta differenziata e dell’igiene urbana, per una facile consultazione, dinamica ed efficace.

Un nuovo portale dunque, che oltre a presentare nel dettaglio i servizi dell’azienda, sarà aggiornato con le comunicazioni dell’azienda e le news riguardanti il servizio rifiuti nei diversi Comuni serviti da Sat Spa. Il sito è stato anche ottimizzato per la versione mobile, per cellulari e tablet.

Tra le altre novità per la comunicazione dell’azienda pubblica, quella di una nuova App dedicata alla raccolta differenziata, sempre più decisiva per realizzare un ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Savona. I cittadini e gli utenti potranno avere tutte le informazioni del caso direttamente sul proprio smartphone, in uno spazio dedicato. L’App sarà disponibile sui motori di ricerca tra 10 giorni circa.

Sito web ma non solo: Sat lancia la comunicazione via social, con una pagina aziendale su Twitter, oltre a un canale su Youtube per i video e le immagini dedicate alle varie attività nel settore dell’igiene urbana.

Nel giro di poche settimane sarà disponibile anche la pagina Sat su Facebook, per presidiare altre forme di interrelazione con l’azienda: si parte dal presupposto che disporre di canali di comunicazione efficienti possa aiutare a rafforzare il senso civico e l’educazione ambientale, facilitando i comportamenti virtuosi.

È anche su questo settore, quello dell’educazione ambientale che SAT punterà nei prossimi mesi, consci che un comportamento virtuoso apporterà miglioramenti ambientali e una riduzione dei costi per la collettività.

Infine, Sat Spa, attraverso il sito internet, adotterà una nuova gestione del ticketing ovvero le segnalazioni e le richieste da parte degli utenti, questo grazie alla sezione “Dillo a Sat”. Resta attivo anche il numero verde dedicato 800.966156

“Rendere servizi efficienti per l’utente in un contesto di costante miglioramento dell’ambiente. È questo uno dei nostri obiettivi – ha spiegato il presidente Massimo Zunino – Sat Spa ha realizzato un forte rinnovamento della sua comunicazione. Una scelta indispensabile per l’azione svolta dall’azienda in tutto il savonese e diffondere con capillarità le novità che interessano il settore rifiuti e la loro gestione, con particolare riferimento ai Comuni e a tutta l’utenza”.

“La realizzazione di un nuovo sito internet, la presenza sui social e la nuova App, sono passaggi utili alla nostra missione aziendale e porteranno chiarezza e trasparenza con il contributo dei Comuni nostri soci, a vantaggio di aziende e cittadini della provincia di Savona. Anche in questo modo Sat intende mostrare il suo profilo di azienda al passo dei tempi”.