Safer Internet Day, l’IC di Pietra Ligure organizza un evento web con più di mille studenti

Pietra Ligure. Nella settimana dedicata al Safer Internet Day, un ciclo di lezioni sulla Cittadinanza Digitale e la prevenzione dei fenomeni di Cyberbullismo per l’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure che, per l’occasione gemellato con l’Istituto Comprensivo ‘Biancheri’ di Ventimiglia, celebrerà la Giornata Internazionale per la Sicurezza in Rete.

Le lezioni si svolgeranno nella mattina di giovedì 11 febbraio e saranno tenute dall’esperto Andrea Cartotto, ideatore del decalogo (Progetto di Educazione Civica Digitale) “Il Galateo di Mister Internet” diffuso in tutto il territorio nazionale e nominato, di recente, Learning Hero per l’Italia in occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione Unesco.

È, inoltre, previsto il saluto istituzionale ed un intervento di Roberto Surlinelli, direttore tecnico superiore del compartimento della Liguria della Polizia Postale e delle Comunicazioni: chiarirà come condotte che sfocino in episodi di bullismo e cyberbullismo siano tutt’altro che scherzi, ma rappresentino veri e propri reati.

Gradite ospiti dell’evento alcune classi dell’I.I.S. ‘Luigi Einaudi’ di Ferrara e dell’I.C. ‘Mariti’ di Fauglia (PI), plesso Crespina Lorenzana, per un totale di circa mille alunni formati oltre ai loro docenti.

Gli alunni e i docenti stessi riceveranno gli auguri di buon lavoro dalla dirigente scolastica Giuseppina Manno dell’IC Pietra Ligure e dalla dirigente scolastica Lara Paternieri dell’IC ‘Biancheri’ di Ventimiglia.

L’evento è reso possibile grazie al patrocinio della Fondazione Franchi e della sua presidenza: per consentire a tutte le classi di fruire dell’incontro agevolmente, quest’ultima ha messo a disposizione gratuitamente la piattaforma Hub sviluppata dai suoi tecnici proprio per la didattica a distanza, rispondente ad elevati standard in materia di privacy. Fondamentale, la collaborazione organizzativa dei Proff. Clelia Castellazzi (IC Pietra Ligure), Giuseppe Sciovè e Teodoro Panetta (IC ‘Biancheri’ Ventimiglia).

L’evento vede la collaborazione anche del Club per l’Unesco di Sanremo, da tempo impegnato sul territorio e già promotore lo scorso anno insieme al Comune di Ventimiglia di un evento analogo in presenza, che porgerà un saluto attraverso il suo presidente, Ciro Esse.

Prestigiosa la collaborazione della FICLU (Federazione Italiana dei Clubs per l’Unesco), questo l’unico evento in Liguria e tra i pochi in Italia a cui prende parte, da sempre sensibile ad iniziative dalla forte valenza educativa e culturale, con un intervento della presidentessa Teresa Gualtieri.