Ristorazione, Balleari (FdI): “Sì alla riapertura serale con regole sicure per tutti, clienti e ristoratori”

Regione. “I ristoratori ed i baristi hanno voglia di ripartire e per fare questo sono disposti a investire nuovamente per garantire ai loro clienti la massima sicurezza, ma hanno bisogno della garanzia le regole ci siano e valgano per tutti e sempre. Nei giorni scorsi mi sono incontrato più volte con le rappresentanze dei ristoratori liguri, con loro ho parlato a lungo, ascoltato le richieste e le problematiche. Da questi incontri è venuta fuori una richiesta comune da parte di tutti: regole certe”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Stefano Balleari commentando la propria interrogazione.

“Con le prime giornate belle e di caldo, con quasi tutta la penisola in zona gialla e dopo mesi di clausura, si è visto come bar e ristoranti siano stati presi d’assalto dagli italiani. Tutte le immagini dei media erano eloquenti e mostrano come la voglia di uscire e di socializzare sia tanta, per questo si sta pensando ad una parziale o totale riapertura alla sera. Su questo i ristoratori hanno dato piena disponibilità per vedere e rivedere le misure di sicurezza adottate e da adottare”.

“Ho trovato una disponibilità totale – continua Stefano Balleari – sia per quanto riguarda le norme che le modalità per la ri-apertura serale, l’unica certezza che chiedono è quella delle regole. La categoria della ristorazione non può assolutamente permettersi ingenti investimenti senza sapere che questi servano per lavorare, in questo senso hanno già dato molto ricevendo poi in cambio regole che cambiavano ogni 15 giorni senza poter programmare nulla”.

Altro nodo importante sono le tasse e la Tari e le tasse “che devono pagare al 100% pur lavorando a meno del 50% e quindi per questo ci vuole un intervento in Anci. Ho chiesto – specifica Stefano Balleari – che la conferenza delle regioni trasferisca in Conferenza Unificata la richiesta d’intervento presso Arera al fine di rendere sostenibile l’equilibrio nel Pef (piano economico finanziario dei comuni) e di posticiparne l’approvazione acciocché gli enti locali possano applicare tariffe inferiori. Come ex amministratore locale capisco che l’equilibrio delle finanze sia integro, ma non per questo si può essere timidi nelle richieste. Basta farle nella maniera corretta”.

“Fratelli d’Italia pone il problema, ma anche la soluzione, per questo presenta questa interrogazione al presidente Toti e alla sua giunta circa l’incertezza del mondo della ristorazione e chiede di abbassare la tassazione al comparto”.