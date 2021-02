Riqualificazione polo sportivo di Calice Ligure: in arrivo il finanziamento

Calice Ligure. L’inizio del 2021 ha visto finalmente concluso il complesso iter amministrativo seguito all’ottenimento da parte del comune di Calice Ligure di un finanziamento dedicato agli impianti sportivi nei Comuni periferici, nell’ambito del bando nazionale “Sport e Periferie 2018”.

La firma della convenzione tra Ministero e Comune è stato l’ultimo passaggio richiesto per la procedura, ora finalmente completata. Per Calice Ligure in arrivo 256.200 euro per i nuovi lavori stanziati.

L’opera consiste nel rifacimento del fondo dei due campi da tennis ed una nuova copertura per uno di essi, aggiunti alla sistemazione dell’intera area completeranno, con l’intervento precedentemente realizzato di efficientamento energetico dello spogliatoio adiacente, il ripristino del polo sportivo in vista di una sua futura concessione in gestione.

“I doverosi ringraziamenti per l’egregio lavoro svolto vanno al nostro ufficio tecnico, ai geometri Pescio e Vignola per l’attenzione costante a bandi e finanziamenti interessanti per il nostro comune e per il complesso espletamento delle pratiche ad essi legate” afferma con soddisfazione il sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi.