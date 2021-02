Albenga. Prosegue celermente l’intervento di messa in sicurezza del primo lotto di Rio Fasceo e Carendetta. Nella giornata di oggi, infatti, sono state posizionate le travi che collegano le due nuove pile del ponte che attraversa il nodo cruciale tra Fasceo e Carendetta.

“Abbiamo condiviso – commenta il sindaco Riccardo Tomatis – la soddisfazione della prosecuzione dei lavori con l’Ingegnere Paterniti, rappresentante di un gruppo di imprenditori agricoli che troppo spesso hanno pagato i danni del maltempo e che ci auguriamo possano cominciare finalmente a lavorare in serenità e ad investire sul nostro territorio. I complimenti vanno all’impresa che sta facendo i lavori con grande serietà”.

“Siamo arrivati – aggiunge il vicesindaco Alberto Passino – alla fase decisiva dell’intervento che prevede una serie di ulteriori lavorazioni, ma che ha già superato abbondantemente il giro di boa. Quindi, riteniamo che i tempi previsti per l’esecuzione dell’intervento siano ampiamente rispettati e si possa guardare con attenzione alla predisposizione di tutti gli atti necessari per cantierare il secondo lotto finanziato da parte del Ministero dell’ambiente e per la realizzazione del quale la Regione con i suoi uffici sarà il soggetto decisivo per declinare tempistiche e procedure”.