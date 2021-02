Albenga. “Abbiamo già attivato la ditta specializzata che si occupa della raccolta dei rifiuti speciali che interverrà immediatamente a ritirare il bidoncino abbandonato e a sanificare l’intera zona”. A dirlo è l’assessore all’ambiente per il Comune di Albenga Gianni Pollio, in risposta alla segnalazione di un cittadino, che ha trovato per strada rifiuti sanitari da Covid, accanto ai bidoni per la raccolta differenziata.

“Tali bidoni e i rifiuti speciali che contengono, infatti, non devono assolutamente essere esposti per strada, ma conservati dall’utente nel proprio appartamento fino al ritiro” ricorda l’assessore.

Poi conclude: “L’abbandono di rifiuti speciali sul territorio comunale è un atto molto grave. Colgo l’occasione inoltre per invitare i cittadini a segnalare questo genere di situazioni direttamente all’ufficio ambiente del Comune di Albenga che si attiverà prontamente per risolvere questi problemi”.