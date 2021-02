Pietra Ligure. Confermata per domani, sabato 13 febbraio, alle ore 10.00, la grande catena umana distanziata che si ergerà a difesa del Punto Nascite dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Tantissimi sindaci, cittadini, sanitari, associazioni e sindacati saranno presenti fisicamente all’ingresso del nosocomio pietrese. Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 la manifestazione si sistemerà lungo l’Aurelia, sempre distanziati almeno un metro l’uno dall’altro e sempre indossando la mascherina, come da disposizioni anti-Covid.

Ogni dieci minuti verranno letti testi inerenti alla salute dei cittadini.

I sindaci si sistemeranno nei pressi dell’ingresso dell’ospedale, mentre vicino saranno posizionate tutte le associazioni e i sindacati. Si invitano tutti i partecipanti a stampare il manifestino utilizzato già nel contest fotografico, che ha coinvolto 2 mila persone, in modo da poterlo esporre in occasione della manifestazione. Hanno comunicato la loro presenza, inoltre, diversi consiglieri regionali e il presidente della Commissione Salute e Sicurezza Sociale Brunello Brunetto.

Le richieste ufficiali che vengono fatte alla Regione Liguria e all’Asl 2 sono le seguenti: comunicare la data ufficiale della riapertura, facendo in modo che i tempi siano più brevi possibili e in secondo luogo, adottare una programmazione a tempi lunghi, utilizzando tutti gli strumenti che portino stabilità: assunzione di ostetriche, contratti a tempo indeterminato con incentivi e/o benefit per le figure più difficili da reperire, come ad esempio i ginecologi.

Ad oggi, sono molteplici le associazioni che hanno aderito e promuovono la campagna tra cui Acli Savona, Casa dei Circoli Ceriale, Cgil Savona, Cittadinanzaattiva Liguria, CittadiniAttivi Loanesi, Comitato Roberto Siro, Cisl FP Liguria e tante altre, nonché diversi rappresentanti delle Pubbliche Assistenze, come la Croce Bianca di Borghetto, Finale Ligure, Calice e Albenga, la Croce Rossa di Loano e Magliolo e associazioni locali come Pietra Soccorso.