Renzo Porotto, il ricordo di Fulvio Berruti: “Mai banale, di grande statura morale”

Vado Ligure. Tutti ricordano Lorenzo Porotto, mancato ieri, per la sua attività presso la società calcistica del Vado. Una passione sconfinata per questi colori per oltre quarant’anni.

“Io voglio ricordarlo come compagno di lavoro alle Funivie – è il messaggio di Fulvio Berruti, da lungo tempo nel mondo del calcio ed ora dirigente responsabile della Cairese Juniores -. Renzo ha militato con me, anzi io con lui, nel consiglio di fabbrica delle Funivie stesse. Io, giovane delegato di fabbrica, da Renzo e da altri delegati di quel periodo, ho imparato molto. Una autentica palestra, utile ed indispensabile, per quanto riguarda la mia prossima esperienza nel sindacato“.

“Ricordo interminabili discussioni su questioni che riguardavano il lavoro e le condizioni del lavoratori. Renzo era un uomo semplice, disponibile e competente. Mai banale. Di grande statura morale. A noi più giovani ha trasmesso valori assoluti, come l’onesta, la dignità e la convinzione di essere dalla parte giusta” conclude Berruti.

Tornando all’ambito sportivo, messaggio di cordoglio da parte dell’Asd Santa Cecilia, presieduta da Pasquale Libertone: “Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i tesserati addolorati per la scomparsa del sig. Lorenzo ‘Renzo’ Porotto, indimenticabile dirigente e factotum della Società Vado F.C. 1913, esprimono ai familiari ed alla Società le più sincere condoglianze per questo profondo momento di lutto”.