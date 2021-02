Liguria. È stato l’architetto Renzo Piano alle 11.30 il primo dei dieci genovesi che hanno dato il via alla campagna di vaccinazione contro il coronavirus per le persone con più di 80 anni – esclusi quelli residenti nelle Rsa – nella casa della Salute di Quarto.

“È un messaggio che voglio lanciare ai miei coetanei – ha detto Piano, 84 anni, subito dopo il vaccino – Fate questo vaccino, è importante per voi ed è importante per gli altri. Mi ha fatto ricordare quando eravamo bambini, il vaccino era un dono prezioso che si aspettava con ansia. E ha funzionato, perché se sono qui a parlarne ha funzionato e ha protetto. Allora non c’era il Covid ma malattie terribili. Noi ci affidavamo con gioia alla scienza, torniamo a quell’innocenza perché è importante. E ditelo ai giovani: noi siamo gli anziani, i saggi e l’unica cosa che serve oggi è l’esempio. Fidiamoci perché la medicina è quella che ci ha salvato finora”.

In tutto tre donne e sette uomini hanno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer inoculata da Roberto Rosselli, responsabile delle professioni del dipartimento di prevenzione in Asl 3, nell’ambito del silver vaccine day simbolico organizzato dalla Regione. I primi a ricevere il vaccino dopo Renzo Piano sono stati Silvana Fiorentini di 83 anni, Anna Maria Machiavello di 84 anni e Rosa Ardini di 84. La più giovane ha 80 anni, il più anziano 93.

Presente anche il presidente Giovanni Toti che ha sottolineato con una battuta: “Renzo, ora sei salvo”. Nell’ambulatorio anche il sindaco Marco Bucci e il direttore di Asl 3 Luigi Carlo Bottaro.

Le prime vaccinazioni simboliche, per anziani estratte a sorte, andranno avanti nei prossimi giorni. Dal 16 febbraio sarà possibile prenotare per gli over 90.

A partire da martedì 16 febbraio partirà a regime la campagna vaccinale rivolta agli oltre 160mila liguri over 80, con diversi canali di prenotazione: il numero verde 800 938818 (attivo il 16 febbraio dalle 6 alle 20 e nei giorni successivi dalle 8 alle 18), il canale informatico prenotovaccino.regione.liguria.it, gli sportelli Cup e gli sportelli delle Asl e delle aziende ospedaliere e anche i medici di medicina generale e le farmacie, soprattutto in relazione alla somministrazione del vaccino Astrazeneca rivolto alla popolazione under 55 anni.

Al momento della prenotazione della prima dose di vaccino, verranno comunicati anche la data e l’orario per la somministrazione del richiamo, con la conferma della prenotazione che avverrà poi contestualmente alla somministrazione della prima dose.

Non dovranno prenotare la vaccinazione anti Covid gli over 80 che, dal momento di avvio della vaccinazione rivolta alla loro fascia di età, vengono dimessi dagli ospedali per patologie diverse dal Coronavirus o in possesso dei requisiti per la vaccinazione al domicilio (che saranno contattati direttamente dalla Asl di appartenenza) oppure gli over 80 residenti nei piccoli comuni per cui le Asl insieme ai sindaci organizzano giornate mirate di vaccinazione in loco.

Per garantire la massima efficacia ed efficienza del sistema con minimi tempi di attesa per i cittadini nei primi giorni di prenotazione e nell’ottica di privilegiare l’età dei destinatari della vaccinazione è previsto che:

• il 16 febbraio sia consentita la prenotazione per gli over 90

• il 17 febbraio sia consentita la prenotazione anche agli over 85

• dal 18 febbraio potranno prenotare tutti i cittadini con più di 80 anni.

“Ogni azienda sanitaria – afferma il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti – ha tutte le sue modalità che come sapete sono ampie, variegate e complesse per evitare che vi siano motivi che interrompano questo momento che è molto complicato. Usciamo dagli ospedali, usciamo dalle Rsa e cominciamo a vaccinare sul territorio e cominciamo a farlo dai soggetti più fragili – prosegue – cioè i nostri concittadini che hanno più di 80 anni e che sono, con tutta evidenza statistica e clinica, le prime vittime di questa pandemia: quasi il 50% dei letti occupati nei nostri ospedali e purtroppo quasi l’80% dei cittadini deceduti hanno un’età superiore agli 80 anni”.

“Mettere in sicurezza questa fascia di persone non vuol dire solo salvare delle vite, ma ridurre drasticamente la pressione sul sistema sanitario, vuol dire fortunatamente evitare la lunga lista di decessi che abbiamo purtroppo dolorosamente contato in questi mesi. C’è da fare in fretta e mi auguro che le forniture di vaccino, così come promesso e programmato dalla struttura commissariale di Arcuri, arrivino. In questo caso riusciremo, attraverso numerose modalità e canali a vaccinare tutti i cittadini con più di 80anni nel corso dei prossimi due mesi circa, nei mesi di marzo e aprile”.

“Nel frattempo – aggiunge il governatore – con i vaccini Astrazeneca cercheremo di coprire le categorie lavorative: sapete che sono destinati alle persone fino ai 55 anni più esposte al contagio del virus. Lo stiamo facendo, come sapete, in provincia di Imperia con i frontalieri, che cominceranno a vaccinarsi lunedì secondo un piano straordinario per evitare che dalla Francia, territorio assai più colpito il virus possa colpire anche il territorio dell’estremo ponente ligure. Incrociamo le dita e soprattutto impegniamoci tutti”, conclude Toti.

“Ormai siamo alle porte della partenza delle vaccinazioni Covid in Liguria per gli over 80, stiamo ricevendo tantissime richieste di informazioni da parte di persone che vogliono sapere quali passi devono fare”, spiega in una nota Sergio Migliorini, segretario generale della Fnp Liguria, la federazione dei pensionati della Cisl: “Servono istruzioni chiare e precisi punti di riferimento da parte della Regione: altrimenti si rischiano ritardi per moltissime persone. Che vogliono avere delle certezze per prenotare la vaccinazione”, conclude Migliorini.